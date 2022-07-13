Основными целями РФ на Донбассе на этом этапе остаются Славянск и Краматорск, считает британская разведка.

Ее отчет обнародован в Twitter Минобороны Британии.

На следующей неделе россияне, скорее всего, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.

На оккупированных территориях Украины Россия продолжает стремиться подорвать легитимность украинского государства и укрепить собственное управление и административный контроль, сообщает разведка. Однако, по данным разведки, "антироссийские настроения в оккупированной части Украины приводят к преследованию российских и пророссийских чиновников".

Такие преследования, вероятно, будут усиливаться, что усугубит и без того серьезные проблемы, стоящие перед россиянами, и потенциально усилит давление на уже сокращенные военные формирования и формирования сил безопасности, прогнозирует разведка.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.