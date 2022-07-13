В Москве сформировали "собянинский полк" - военное подразделение для участия в войне в Украине. Об этом пишет "Медуза".

Участники называют себя "собянинским полком" по фамилии мэра Москвы Сергея Собянина. По данным СМИ, подразделение как минимум частично финансируется из бюджета Москвы.

Одним из вербовщиков является Роман Владимирович Высоцкий - полный тезка одного из бывших командиров "народной милиции ДНР".

В мэрии отказались комментировать журналистам эту информацию. Известно, что в течение месяца наемники из "собянинского полка" будут проходить подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем их отправят в Украину.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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