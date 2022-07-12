5024 мирных жителя убиты и 6520 ранены в результате боевых действий в Украине.

Таковы последние подтвержденные данные Управления ООН по правам человека.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – отмечается в документе относительно данных ООН.

По подтвержденным данным ООН, погибло 1905 мужчин, 1316 женщин, 161 мальчик и 141 девочка, тогда как пол 41 ребенка и 1460 взрослых пока не удалось установить.

Среди 6520 раненых – 202 мальчика и 144 девочек, а также 187 детей, пол которых пока не удалось установить.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.