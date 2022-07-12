Украина вернула тела 30 погибших военных, и теперь они будут переданы их семьям для достойного захоронения.

Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

Операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве Уполномоченного, Главного управления разведки Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Российские СМИ пишут, что РФ отдали 30 тел погибших российских солдат.

Напомним, в конце июня прошел самый масштабный обмен пленными с начала войны. Украина вернула 95 защитников "Азовстали".

Сестра пленного и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского заявила, что почти все "азовцы" из обмена пленными вернулись в Украину без рук или ног.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.