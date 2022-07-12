Повреждены гаражи и жилые дома в двух районах, 4 человека ранены. Озвучены последствия удара врага по Харькову
Стали известны последствия дневного обстрела Харькова из РСЗО.
Как сообщает ГСЧС в Харьковской области, удар пришелся по промышленным объектам, частным предприятиям, гаражам, жилым домам в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова. Разрывы боеприпасов вызвали шесть пожаров на разных объектах.
По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека получили ранения, сообщают в ГСЧС.
Самый значительный пожар возник в 13:33 на производственном предприятии в Немышлянском районе. Там на открытой площадке, где хранилась готовая продукция, горели бухты с кабелями на площади 300 кв.м.
Харьков после удара 12 июля
Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.