Днем во вторник, 12 июля, Харьков снова оказался под мощными обстрелами. Российские войска ударили по Индустриальному району.

Об этом сообщает губернатор Олег Синегубов.

Он также обратился к жителям города и призвал без нужды не находиться на улицах.

Харьковчане наблюдают столбы дыма, местные паблики публикуют соответствующие видео.

Напомним, вчера Харьков также подвергся мощным обстрелам.

Кроме того, ночь россияне нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.