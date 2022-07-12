По Харькову ночью россияне нанесли очередной ракетный удар. В 03:30 ночи две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также он рассказал о состоянии пострадавших от вчерашних обстрелов в Харькове: мальчик 4 лет после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний парень находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести.

Остальные раненые получили взрывные травмы и осколочные ранения. Их жизни ничего не угрожает.

В Харьковской области за прошедшие сутки оккупанты снова обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. Там повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. В результате артиллерийского обстрела в Золочеве погибли два человека.

Также Синегубов добавил, что войска РФ продолжают попытки вести наступательные действия на территории Харьковской области.

Напомним, Харьков подвергается ударам со стороны российских оккупантов каждый день. Мэр города Игорь Терехов вчера заявил, что из-за постоянных обстрелов в Харькове новый учебный год начнется дистанционным обучением.

Также мы рассказывали, после вчерашнего обстрела Харькова погиб отец и его 17-летний сын.