Олег Синегубов заявил, что россияне продолжают попытки наступать на Харьковщине. Скриншот из видео

По Харькову ночью россияне нанесли очередной ракетный удар. В 03:30 ночи две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также он рассказал о состоянии пострадавших от вчерашних обстрелов в Харькове: мальчик 4 лет после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний парень находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести.

Остальные раненые получили взрывные травмы и осколочные ранения. Их жизни ничего не угрожает.

В Харьковской области за прошедшие сутки оккупанты снова обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. Там повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. В результате артиллерийского обстрела в Золочеве погибли два человека.

Также Синегубов добавил, что войска РФ продолжают попытки вести наступательные действия на территории Харьковской области.

Харьков - Синегубов о подробностях удара по Харькову и Харьковской области

Харьков - Синегубов о подробностях удара по Харькову и Харьковской области

Напомним, Харьков подвергается ударам со стороны российских оккупантов каждый день. Мэр города Игорь Терехов вчера заявил, что из-за постоянных обстрелов в Харькове новый учебный год начнется дистанционным обучением.

Также мы рассказывали, после вчерашнего обстрела Харькова погиб отец и его 17-летний сын.

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