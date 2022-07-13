Сразу 30% россиян считают, что "боевые действия в Украине" нужно "остановить как можно скорее". Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

Такие данные публикует оппозиционное российское издание "Медуза", ссылаясь на закрытый опрос ВЦИОМ, проведенный в конце июня 2022 года якобы по заказу администрации президента РФ.

По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18-24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение — только 19%.

Среди россиян 25-34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий — 41%. В целом, чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну. В частности, среди респондентов старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72% опрошенных.

Также ВЦИОМ по просьбе Кремля изучал зависимость поддержки продолжения войны и медиапотребления. Среди активных пользователей интернета за окончание боевых действий выступают 47% респондентов, а 35% — за их продолжение. Зато среди телеаудитории сторонников завершения войны только 22%, 68% таких респондентов выступают за его продолжение.

Между тем сам ВЦИОМ эти данные не публиковал.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.