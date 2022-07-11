Сразу 64% сторонников Демократической партии США не хотят видеть Джо Байдена кандидатом в президенты в 2024 году.

Таковы данные опроса, проведенного совместно изданием New York Times и исследовательским институтом Siena College Research Institute.

Также, согласно опросу, только 13% избирателей считают, что страна движется в правильном направлении. Это самый низкий показатель в опросах NYT со времен финансового кризиса 2008 года.

В начале июля "Страна" приводила результаты опроса, по которым 71% жителей США не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. При этом тот же опрос показал, что 61% американцев полагают, что бывший президент Дональд Трамп тоже не должен баллотироваться в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что около трети американцев, а именно 28%, считают, что им, возможно, скоро придется пойти с оружием против властей страны. Такие результаты показал опрос, проведенный институтом политики в Чикагском университете. Согласно результатам исследования, приведенное мнение разделяют 37% из тех, кто хранит оружие дома. Причем подобные взгляды озвучил каждый третий республиканец.