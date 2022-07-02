Почти треть белых американцев (30,1%) отмечают значительный рост дискриминации по отношению к представителям своей группы в США за последние пять лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса университета Мэриленда совместно с компанией Nielsen Scarborough.

Кроме того, 28,9% белых респондентов отмечают значительный рост случаев дискриминации против населения США азиатского происхождения, 21,7% - против еврейского, 20,4% - против афроамериканцев, 19,7% - против мусульман и 14,7% - против латиноамериканцев.

Для сравнения, среди афроамериканцев 53,2% отметили значительный рост дискриминации против представителей своей группы, 38,9% - против азиатского, 33,3% - против латиноамериканцев, 29,3% - против мусульман и 23,7% - против евреев. И 13% афроамериканцев считают, что белое население в США столкнулось со значительным ростом дискриминации за последние пять лет.

В середине мая "Страна" писала, что Байден высказался на тему расизма. Президент США заявил, что превосходство белых – это яд, а молчание по поводу превосходства белых – это соучастие. Такое заявление глава Белого дома сделал в Буффало, штат Нью-Йорк, выступая перед членами семей погибших 15 мая во время массового расстрела в супермаркете. Жертвами преступления стали в основном цветные американцы.

Позже Белый дом посетила южнокорейская группа BTS. Члены бойз-бенда отправились на встречу с его главой. Один из певцов коротко сказал, что для группы большая честь побывать в Белом доме. Затем распорядитель объявил, что музыканты поговорят с Байденом о проблеме дискриминации американцев азиатского происхождения и о преступлениях, совершаемых против них.