Принцесса Норвегии Марта Луиза призналась, что ее чернокожий жених, шаман Дурек Верретт не скрывает своей бисексуальности. Однако она относится к этому как к должному.

Об этом она заявила в подкасте в прямом эфире, отвечая на вопросы норвежского журналиста.

Марта Луиза отметила, что бисексуальность ее мужа является в том числе проявлением свободы, а те, кто критикует их пару, таким образом демонстрируют свою ограниченность.

50-летняя Марта Луиза занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников.

В 2017 году принцесса развелась со своим первым мужем, писателем Ари Беном после 15 лет семейной жизни. В браке у пары родились три дочери. Спустя два года после развода он покончил жизнь самоубийством.

В том же году Марта Луиза начала встречаться с афроамериканцем Дуреком Верреттом. 50-летняя принцесса старше своего избранника на три года. 7 июня 2022 года пара сообщила о помолвке.

На сайте Верретта указано, что он проводит спиритические сеансы и является духовником американской актрисы Гвинет Пэлтроу.

После помолвки с принцессой Верретт в интервью People заявил, что является первым современным темнокожим мужчиной, который станет мужем представительницы европейской королевской семьи.

По словам шамана, это создаст прецедент для его народа. Он также отметил, что "в Африке всегда были короли и королевы, но, к сожалению, они не были признаны в мире так, как они того заслуживают".

Ранее "Страна" сообщала о помолвке принцессы и шамана, который считает себя гибридом рептилии и созвездия.

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