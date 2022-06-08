Норвежская принцесса Марта-Луиза, дочь короля Харальда V и королевы Сони, выйдет замуж за афроамериканца Дурека Верретта, известного как шаман Дурек.

Объявление о помолвке опубликовал норвежский королевский дом.

"Его Величество Король и Ее Величество Королева передают самые искренние поздравления и желают им всего наилучшего", - говорится в объявлении.

50-летняя Марта-Луиза занимает четвертое место при наследовании престола. С шаманом Дуреком она встречается больше трех лет. Пара живет в Лос-Анджелесе.

Шаман немногим младше невесты, ему 47 лет. Личность возлюбленного принцессы вызвала бурную реакцию в Норвегии. Он удивил жителей своими заявлениями о том, что может "вращать атомы", омолаживать и исцелять людей.

По словам Дурека, он обладает силами древних духов. Американец также утверждает, что не принадлежит к обычному человеческому виду и называет себя "гибридом рептилии и созвездия Андромеды".

Шаман владеет двумя онлайн-школами духовных практик. Среди последователей его учений есть известные люди, например, актрисы Нина Добрев и Гвинет Пэлтроу.

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