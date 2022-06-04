Бывший пресс-секретарь Офиса президента Украины Юлия Мендель вышла замуж за Павла Кухту, бывшего первого заместителя министра экономики Украины.

Об этом свидетельствует фото, обнародованное в соцсетях, где несеста и жених демонстрируют свидетельство о браке.

Павлу Кухте 36 лет. Он - выпускник Киевского политеха. В прошлом - экономический журналист и публицист, эксперт и советник Центра экономической стратегии.

Проект "Жизнь известных людей" сообщает, что Кухта сделал Мендель предложение сразу после того, как началась война, и он решил уйти на фронт.

Также ЖВЛ анонсирует публикацию первого совместного интервью пары.

Ранее Мендель не готова была даже объявлять имя своего избранника по той причине, что они с ним - "из разных лагерей".

В сентябре 2021 года Юлия Мендель после закрытия своей программы по "деолигархизации" снова вернулась на канал "Украина 24".

Также мы сообщали о том, как Юлия Мендель рассказала, как она хотела попасть на обложку Playboy, а Зеленский - на обложку Men’s Health.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.