Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, которая на этом посту в 2021 году заработала полмиллиона гривен, призналась, что размышляла о размещении своего фото на обложке Playboy.

Об этом Мендель написала в англоязычной колонке для KyivPost.

Она заявила, что все началось с того, что Зе просил ее помочь с размещением президентского фото на обложку мужского журнала Men's Health.

"В поддержку этого решения сыграла моя беседа с моим бывшим начальником, президентом Украины летом 2021 года — довольно непринужденный обед, на котором мы обсуждали возможности работы с международными СМИ. Затем Владимир Зеленский попросил меня поговорить с журналом Men's Health о том, чтобы он попал на обложку. Если президент страны хочет осуществить свою мечту, обычного человека, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложка другого? Тем более, если это не обнаженное тело, как обещали представители Playboy", - пишет Мендель.

Правда, из затем ничего не вышло.

"Видимо карты легли не так. Пожеланием Владимира Зеленского (по Men's Health - Ред.) мы больше не занимались, а мне так и не хватило смелости сняться на обложку для Playboy", - пишет Мендель.

Далее она рассуждает о том, что отсуствие необходимости обнажаться для мужского журнала делает такое предложение привлекательным для украинских политиков, которые "могли бы подумать о том, чтобы набраться смелости и принять щедрое предложение появиться на обложке самого сексуального журнала".

Тем более, считает Мендель, Playboy теперь очень "патриотичный" журнал, ведь впервые стал выходить в Украине на украинском языке.

Ранее мы писали, что 17 сентября 2021 года Юлия Мендель после закрытия своей программы по "деолигархизации" снова вернулась на канал "Украина 24".

Также мы сообщали, что бывшая пресс-секретарь президента Украины показала татуировку, сделанную на пояснице.