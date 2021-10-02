Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель показала татуировку, сделанную на пояснице.

Снимок был опубликован в Instagram Мендель.

"Шабаш" походит от названия еврейского дня отдыха, субботу. Наконец и я провела свой", - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно, что экс-спикер Зеленского прикрыла часть татуировки, размещенной на пояснице.

Уточним, что о существовании тату Мендель рассказывала журналистам еще в 2019 году.

"Большая татуировка на спине - патриотическая, она несет в себе все признаки украинства, например, элементы вышиванки, колоски, потому что Украина всегда ассоциируется с пшеницей, там 13 оттенков цветов. Я ее делала около 13 часов. Первый раз лежала 8 часов, второй - около пяти часов. Мы сами ее придумали, и я знаю, что такой точно ни у кого нет. Первая моя татуировка маленькая на ноге и ее надо переделать. Сейчас могу сказать, что это было в довольно молодые годы", - рассказала тогда она.

Напомним, весной Юлия Мендель написала заявление об отставке с поста пресс-секретаря главы государства. После этого она написала мемуары "Лицо новой страны. Каждый из нас президент".

Также она была ведущей проекта "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24", однако проект закрыли.