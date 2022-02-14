Юлия Мендель впервые показала лицо своего молодого человека. Фото
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, которая на этом посту в 2021 году заработала полмиллиона гривен, показала всем своего молодого человека.
Об этом стало известно из опубликованного Юлией поста в Instagram.
Им оказался бывший программный директор "Голоса", 36-летний экономист Павел Кухта.
Это первый пост на страницах влюбленных, в котором они не скрывают взаимоотношения друг с другом. Ранее Юлия на своей странице публиковала фото, однако лицо избранника она предпочитала скрывать. Павел также не афишировал личную жизнь, на его фото Меднель появлялась лишь однажды - 17 августа 2021 года.
Из Instagram Павла также известно, что у него есть 9-летня дочь Яся, которая обучается программированию.
Отменит, ранее Мендель заявляла, что еще не готова объявлять имя своего избранника по той причине, что они с ним - "из разных лагерей".
Ранее мы писали, что 17 сентября 2021 года Юлия Мендель после закрытия своей программы по "деолигархизации" снова вернулась на канал "Украина 24".
Также мы сообщали о том, как Юлия Мендель рассказала, как она хотела попасть на обложку Playboy, а Зеленский - на обложку Men’s Health.