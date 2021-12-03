Талибы запретили принуждать афганских женщин к замужеству.

Об этом сообщает в Twitter в пятницу, 3 декабря, пресс-секретарь "Талибана" Забигулла Муджахид.

"Женщина - это не собственность, а благородное и свободное человеческое существо; никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мир или прекращение вражды", - говорится в документе, который обнародовали талибы.

Кроме того, теперь афганским женщинам разрешено получать наследство от умерших членов семьи мужского пола.

Талибы ввели запрет на принудительное замужество для афганских женщин. Источник: Twitter/Забигулла Муджахид

Ранее "Страна" сообщала, что захватившие власть в Афганистане талибы ввели новые правила работы масс-медиа в стране, в том числе они обязали женщин-телеведущих носить хиджаб.

Кроме этого, в своде правил СМИ напомнили о том, что необходимо воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач с женщинами-актрисами и показа афганских и иностранных фильмов, которые продвигают "неподобающие этические нормы".

Также, по словам талибов, не следует транслировать кино со сценами обнаженного человеческого тела.

Мы информировали, что в Афганистане женщинам запретят заниматься спортом, это касается и спортсменок из национальных сборных. Запрет талибы аргументируют тем, что во время занятий спорта могут открыться их лица или тела и тем, что Ислам позволяет выходить женщинам из дома только в случае необходимости, а спорт - не необходимость.