Талибы запретили выдавать замуж афганских женщин без согласия. Фото: Sputnik Таджикистан

Талибы запретили принуждать афганских женщин к замужеству.

Об этом сообщает в Twitter в пятницу, 3 декабря, пресс-секретарь "Талибана" Забигулла Муджахид.

"Женщина - это не собственность, а благородное и свободное человеческое существо; никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мир или прекращение вражды", - говорится в документе, который обнародовали талибы.

Кроме того, теперь афганским женщинам разрешено получать наследство от умерших членов семьи мужского пола.

Талибы не будут принуждать женщин выходить замуж

Талибы ввели запрет на принудительное замужество для афганских женщин. Источник: Twitter/Забигулла Муджахид

Ранее "Страна" сообщала, что захватившие власть в Афганистане талибы ввели новые правила работы масс-медиа в стране, в том числе они обязали женщин-телеведущих носить хиджаб.

Кроме этого, в своде правил СМИ напомнили о том, что необходимо воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач с женщинами-актрисами и показа афганских и иностранных фильмов, которые продвигают "неподобающие этические нормы".

Также, по словам талибов, не следует транслировать кино со сценами обнаженного человеческого тела.

Мы информировали, что в Афганистане женщинам запретят заниматься спортом, это касается и спортсменок из национальных сборных. Запрет талибы аргументируют тем, что во время занятий спорта могут открыться их лица или тела и тем, что Ислам позволяет выходить женщинам из дома только в случае необходимости, а спорт - не необходимость.

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