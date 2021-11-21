Захватившее власть в Афганистане талибы ввели новые правила работы масс-медиа в стране, в том числе они обязали женщин-телеведущих носить хиджаб.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные информационные агентства.

Решение было принято на специальном заседании, которое организовало созданное талибами Министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это исламская "полиция нравов".

Заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид заявил, что средства массовой информации должны учитывать в своей работе ценности ислама и служить национальным интересам.

Кроме этого, в своде правил СМИ напомнили о том, что необходимо воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач с женщинами-актрисами и показа афганских и иностранных фильмов, которые продвигают "неподобающие этические нормы".

Также, по словам талибов, не следует транслировать кино со сценами обнаженного человеческого тела.

Помимо всего прочего, строжайший запрет был введен на сериалы, в которых актеры изображают пророка Мухаммеда и его сподвижников.

Ранее "Страна" сообщала, что в Афганистане вместо развлекательных программ каналы транслируют чтения Корана. Один из местных телеканалов демонстрировал также исторические фильмы.

Также в Афганистане женщинам запретят заниматься спортом, это касается и спортсменок из национальных сборных. Запрет талибы аргументируют тем, что во время занятий спорта могут открыться их лица или тела и тем, что Ислам позволяет выходить женщинам из дома только в случае необходимости, а спорт - не необходимость.