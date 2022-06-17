Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что не собирается встречаться лично с фактическим лидером Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом во время поездки на Ближний Восток в следующем месяце. Общение состоится только в рамках более широкой "международной встречи".

Об этом сообщает Reuters.

В агентстве заявили, что Байден поездкой в Саудовскую Аравию нарушит свое предвыборное обещанияе сделать королевство изгоем. Его вынудили это сделать рекордно высокие цены на бензин в США и попытка урегулировать нефтяной кризис.

Reuters также напомнили, что через несколько недель после вступления в должность Байден изменил политику США в отношении Саудовской Аравии, заняв более жесткую позицию по ситуации с правами человека в королевстве и, в частности, с убийством и расчленением журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в Турции в 2018 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден планирует отправиться в Саудовскую Аравию 15 июля.

Мы также приводили подробности визита. В Белом доме рассказывали, что президент США по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза примет участие в саммите "ССАГПЗ +3". Также ожидалось, что глава Белого дома встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.