Стали известны подробности поездки президента США Джо Байдена на Ближний Восток. Она пройдет в период с 13 по 16 июля. Глава Белого дома посетит несколько стран.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации Байдена, пожелавший не называть свое имя.

"Глава Белого дома посетит страны Ближнего востока, чтобы вновь подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами безопасности и процветания Израиля, а также принять участие в саммите, организованном странами Совета сотрудничества арабских государств, Египтом, Ираком и Иорданией, известном как "ССАГПЗ +3", - сказал американский чиновник.

По его словам, в рамках турне Байден обсудит с лидерами ближневосточного региона вопросы безопасности, а также экономические и дипломатические интересы США. Кроме того, он планирует съездить в районы развертывания систем ПВО "Железный купол", добавил чиновник.

Чиновник отметил также, что вслед за Израилем Байден намерен посетить Западный берег реки Иордан, где поведет встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе визита глава Белого дома сделает акцент на урегулировании ближневосточного конфликта на основе принципа двух государства для двух народов.

Далее Байден направится в Джидду. Президент США по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза примет участие в саммите "ССАГПЗ +3". Ожидается, что глава Белого дома встретится также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сельманом.

В планах также встречи с лидерами Израиля Нафтали Беннетом, ОАЭ Мухамедом бен Заидом и с индийским премьером Нарендрой Моди.

Ранее журналисты писали, что Байдена вынуждает поехать на Ближний Восток скачок цен на нефть.

Между тем в воскресенье сообщалось, что Байден "еще не решил", поедет ли в Саудовскую Аравию.