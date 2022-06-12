Президент Соединенных Штатов Джо Байден говорит, что он "еще не решил", поедет ли он в Саудовскую Аравию, через неделю после того, как он вроде открыл дверь для возможной поездки.

Эти слова прозвучали прозвучал на фоне возражений против возможной поездки со стороны законодателей Демократической партии и правозащитных групп, отмечает Al Jazeera.

На прошлой неделе неназванные официальные лица США сообщили местным СМИ, что Байден планировал поездку в Саудовскую Аравию в конце июня. Такой визит сигнализировал бы о наиболее заметном на сегодняшний день отходе от обещания администрации Байдена "перекалибровать" связи с давним союзником Саудовской Аравией в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека.

Байден назвал наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана изгоем за его роль в убийстве оппозиционера Джамаля Хашогги в Турции в 2018 году. Правительство Саудовской Аравии отрицает какую-либо причастность к этому наследного принца.

На вопрос репортера из Альбукерке, штат Нью-Мексико, в субботу, воспользуется ли он возможной поездкой на Ближний Восток для заключения сделки по улучшению саудовско-израильских отношений, Байден ответил: "Посмотрим".

Любой потенциальный визит в Саудовскую Аравию, скорее всего, будет направлен на укрепление отношений со страной в то время, когда Байден пытается найти способы снизить цены на бензин в США.

Есть опасения, что высокие цены на бензоколонке могут повредить Демократической партии Байдена на предстоящих промежуточных выборах, на которых она будет бороться за сохранение большинства в Палате представителей и Сенате США, отмечает Al Jazeera.

Представитель Белого дома заявил в пятницу, что США не упустят из виду то, что произошло до президентства Байдена, при этом "также важно переориентировать, но не разорвать отношения с Саудовской Аравией", отметив роль страны как стратегического партнера США в течение восьми десятилетий.

Отметим, что после прихода к власти Байдана отношения США и Саудовской Аравии были довольно напряжёнными, что сказывалось и на геополитическом контексте.

Саудиты начали сближаться с Китаем (и вести переговоры о переводе части платежей в юани), а также заняли довольно лояльную позицию в отношении России. И весьма вяло реагировали на призывы Запада увеличить добычу нефти, чтоб компенсировать уменьшение поставок российской нефти.

Предполагаемый визит Байдена призван был изменить позицию Саудовской Аравии. Однако, как видим, пока он не состоялся.

Ранее эксперты прогнозировали, что у президента США Джо Байдена мало шансов договориться с Саудовской Аравией, куда он приедет с визитом, об увеличении добычи нефти, чтобы сбить мировые цены.

Помимо этого, недавно президент США Джо Байден заявил, что американцы платят "путинский налог" на топливо и продукты питания.