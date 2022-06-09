Западное полушарие в ближайшее десятилетие имеет все шансы стать самым демократичным полушарием. Уже сейчас оно опережает все остальные полушария по числу демократий.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на саммите Америк.

"Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире. У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии", - сказал американский лидер.

Напомним, согласно школьному курсу географии, выделяют всего два полушария: либо Северное и Южное в зависимости от положения по отношению к экватору, либо Западное и Восточное. Последнее разделение проведено по 180-му ме­ри­диа­ну.

За­пад­ное по­лу­ша­рие рас­по­ло­женно к за­па­ду от Грин­вич­ско­го ме­ри­диа­на, а Восточ­ное – к вос­то­ку от не­го. Иногда по пло­ща­ди по­верх­но­сти Зем­ли, по­кры­той су­шей или океа­на­ми, выделяют еще Ма­те­ри­ко­вое по­лу­ша­рие с цен­тром на юго-за­па­де Фран­ции и Океа­ни­че­ское полушарие – с цен­тром к вос­то­ку от Но­вой Зе­лан­дии.

Незадолго до заявления о полушариях Байден рассказал, кого зовет на помощь, когда нужно смыть в унитаз важные документы.

Ранее "Страна" писала, как глава Белого дома в очередной раз оговорился на публике и попробовал превратить это в шутку, призвав называть его "Биден".