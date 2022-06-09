Президент США Джо Байден пошутил, что зовет на помощь своего предшественника Дональда Трампа, когда нужно спустить важные бумаги в унитаз.

Шутка прозвучала в интервью телеканалу ABC.

В ходе интервью телеведущий Джимми Киммел задал "технический вопрос": "Когда нужно спустить в унитаз чувствительные документы, это делается в туалете вашего офиса или в личной уборной?"

"Я звоню Трампу", - ответил Байден.

Затем он без тени улыбки уточнил, что на деле ничего не уничтожает.

В своём вопросе журналист недвусмысленно намекнул на получившую широкий резонанс публикацию колумнистки New York Times, согласно которой Трамп во времена своего президентства периодически лично смывал отдельные документы в унитаз Белого дома.

Как написала автор материала, в годы пребывания у власти политик ни раз пренебрегал законом о хранении президентской документации, в соответствии с которым президент США должен хранить письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей.

Ранее "Страна" рассказывала, как глава Белого дома в очередной раз оговорился на публике и попробовал превратить это в шутку, призвав называть его "Биден".

Также мы сообщали, что Байдену показали механическую собаку Boston Dynamics, а он натравил ее на журналистов.