Байден сообщил, кого завет на помощь, когда нужно смыть в унитаз важные документы
Президент США Джо Байден пошутил, что зовет на помощь своего предшественника Дональда Трампа, когда нужно спустить важные бумаги в унитаз.
Шутка прозвучала в интервью телеканалу ABC.
В ходе интервью телеведущий Джимми Киммел задал "технический вопрос": "Когда нужно спустить в унитаз чувствительные документы, это делается в туалете вашего офиса или в личной уборной?"
"Я звоню Трампу", - ответил Байден.
Затем он без тени улыбки уточнил, что на деле ничего не уничтожает.
В своём вопросе журналист недвусмысленно намекнул на получившую широкий резонанс публикацию колумнистки New York Times, согласно которой Трамп во времена своего президентства периодически лично смывал отдельные документы в унитаз Белого дома.
Как написала автор материала, в годы пребывания у власти политик ни раз пренебрегал законом о хранении президентской документации, в соответствии с которым президент США должен хранить письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей.
Ранее "Страна" рассказывала, как глава Белого дома в очередной раз оговорился на публике и попробовал превратить это в шутку, призвав называть его "Биден".
Также мы сообщали, что Байдену показали механическую собаку Boston Dynamics, а он натравил ее на журналистов.