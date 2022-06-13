В июле президент США Джо Байден собирается посетить Ближний Восток и нанесет визиты в Израиль и Саудовскую Аравию. О поездке в вотчину Саудитов пресса писала еще 3 июня.

Теперь о не как пишет издание Axios, ссылаясь на сообщение источников в Белом доме.

Три израильских чиновника сказали Axios, что Байден, как ожидается, посетит Израиль и Палестинскую администрацию 14 и 15 июля, прежде чем отправиться в Саудовскую Аравию. Все израильские официальные лица добавили, что сроки несколько раз переносились и могут измениться снова.

Когда появились новости о возможной поездке в Саудовскую Аравию, Байден сказал, что любой визит будет иметь место в контексте попытки принести "больше стабильности и мира на Ближний Восток".

Предварительная повестка визита в Саудовскую Аравию включает встречу с участием лидеров Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Ирака, Омана, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В Израиле Байден встретится с официальными лицами, включая премьер-министра Нафтали Беннета и президента Исаака Герцога. Ожидается также, что он посетит Вифлеем и встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

По словам израильских официальных лиц, Байден планирует отправиться в Саудовскую Аравию 15 июля.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что Байден планирует поездку в Израиль и Саудовскую Аравию в июле.

"Поездка пройдет в контексте важной повестки дня с Саудовской Аравией, Израилем и другими странами Ближнего Востока. Эта повестка дня направлена ​​на достижение результатов для американского народа, а также на прекращение войн и дипломатическое руководство для обеспечения стабильности в ближневосточном регионе", - сказал представитель.

Ранее журналисты писали, что Байдена вынуждает поехать к Саудитам скачок цен на нефть. Впрочем, по мнению газеты The Hill, поездка едва ли приведет к снижению цен на нефть.

Между тем вчера сообщалось о заявлении Байдена, что он "еще не решил", поедет ли в Саудовскую Аравию.