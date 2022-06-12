В Брянской области попытались подорвать нефтепровод "Дружба". Противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, но сам нефтепровод остался цел.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал Baza.

По данным каната, три взрыва произошли рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка, в 40 км от границы с Украиной.

По предварительной информации, сработали безоболочные взрывные устройства, которые повредили трансформаторную подстанцию с энергоблоком задвижки нефтепровода и противоподкопную трубу - дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах.

А возле кабеля осталась воронка 40 на 20 см.

Сам трубопровод "Дружба" при этом не пострадал, но был обесточен энергоблок управления задвижкой.

Удалось избежать и разлива нефтепродуктов.

С 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо, добавляет канал.

Вскоре после появления новости российская компания "Транснефть" заявила, что нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идет по графику по обеим веткам.

Напомним, что нефтепровод "Дружба" идёт из России через Украину в Европу. Евросоюз ввёл эмбарго на импорт нефти из России, сделав исключение для нефти, которая идёт через трубопровод "Дружба".

Журнал The Economist писал, что согласованный 30 мая запрет ЕС на российскую нефть "имеет бесперспективное начало", а трубопровод "Дружба" проверит Европу на единство.