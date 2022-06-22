В Британии гомосексуалов и бисексуалов будут вакцинировать прививкой Imvanex против ветряной оспы из-за того, что данная категория людей находится в группе риска заболевания обезьяньей оспой. Сообщается, что вакцина от ветряной оспы предоставляет определенный уровень защиты от обезьяньей оспы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Хотя любой человек может заразиться обезьяньей оспой, данные о последней вспышке показывают более высокие уровни передачи в сексуальных сетях геев, бисексуалов и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, но не только с ними", – говорится в сообщении.

При этом указано, что в настоящее время вирус не определяется как инфекция, передающаяся половым путем, но он может передаваться при тесном контакте.

По словам руководительницы программ иммунизации Управления по безопасности здоровья Мэри Рамзи, вакцинируя людей в группе риска, специалисты надеются разорвать цепь передачи заболевания и сдержать его вспышку.

Как писала "Страна", ВОЗ хочет как можно быстрее переименовать оспу обезьян, но ещё не придумала как.

Также в Минздраве уверены, что оспа обезьян дойдет до Украины, но вспышки не будет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.