Дискриминация и стигматизация. ВОЗ хочет как можно быстрее переименовать оспу обезьян, но ешё не придумала как
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация намерена изменить название оспы обезьян на "менее стигматизирующие".
Заявление связано с открытым письмом около 30 ученых, которые считают, что нынешнее название является неточным и дискриминирующим.
Авторы письма утверждают, что название болезни не соответствует рекомендациям ВОЗ, в которых указано, что стоит избегать географических регионов и названий животных.
"В контексте нынешней глобальной вспышки постоянные ссылки и номенклатура этого вируса как африканского не только неточны, но также являются дискриминационными и стигматизирующими", - сказано в письме, адресованном ВОЗ.
Гебрейесус сообщил, что организация работает с партнерами и экспертами со всего мира над переименованием вируса. Он отметил, что ВОЗ объявит о новом название в ближайшее время.
"Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", – сказал чиновник ВОЗ.
Нынешняя ситуация схожа с той, когда ВОЗ дала официальное название коронавирусу - SARS-CoV-2 - после того, как люди во всем мире начали называть его китайским или уханьским. В организации подчеркнули, что переносчик оспы обезьян, которая была обнаружена у самых разных млекопитающих, остается неизвестным.
Ранее "Страна" писала о заявлении ВОЗ, что для борьбы с оспой обезьян не нужны такие же меры, как против коронавируса.
Также мы сообщали, что через месяц после начала вспышки оспы обезьян в ВОЗ решили оценить опасность инфекции для мира.