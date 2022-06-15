Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация намерена изменить название оспы обезьян на "менее стигматизирующие".

Заявление связано с открытым письмом около 30 ученых, которые считают, что нынешнее название является неточным и дискриминирующим.

Авторы письма утверждают, что название болезни не соответствует рекомендациям ВОЗ, в которых указано, что стоит избегать географических регионов и названий животных.

"В контексте нынешней глобальной вспышки постоянные ссылки и номенклатура этого вируса как африканского не только неточны, но также являются дискриминационными и стигматизирующими", - сказано в письме, адресованном ВОЗ.

Гебрейесус сообщил, что организация работает с партнерами и экспертами со всего мира над переименованием вируса. Он отметил, что ВОЗ объявит о новом название в ближайшее время.

"Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", – сказал чиновник ВОЗ.

Нынешняя ситуация схожа с той, когда ВОЗ дала официальное название коронавирусу - SARS-CoV-2 - после того, как люди во всем мире начали называть его китайским или уханьским. В организации подчеркнули, что переносчик оспы обезьян, которая была обнаружена у самых разных млекопитающих, остается неизвестным.

Ранее "Страна" писала о заявлении ВОЗ, что для борьбы с оспой обезьян не нужны такие же меры, как против коронавируса.

Также мы сообщали, что через месяц после начала вспышки оспы обезьян в ВОЗ решили оценить опасность инфекции для мира.