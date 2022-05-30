Вспышка обезьяньей оспы, которую продолжают выявлять в разных странах Европы, вряд ли угрожает перерасти в пандемию.

Как сообщает Reuters, об этом сказала руководитель технического отдела программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Розамунд Льюис.

При этом Льюис добавила, что остается неясным, могут ли инфицированные люди без симптомов передавать болезнь.

В мае было зарегистрировано более 300 подозреваемых и подтвержденных случаев оспы обезьян. Она распространяется при тесном контакте и может вызывать гриппоподобные симптомы и гнойные поражения кожи.

ВОЗ анализирует, следует ли оценивать вспышку как потенциальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение или уже как чрезвычайную ситуацию.

Такая оценка была дана в отношении COVID-19 и Эболы, она помогает ускорить исследования и финансирование для сдерживания болезни.

На вопрос, может ли вспышка перерасти в пандемию, Льюис ответила: "Мы не знаем, но мы так не думаем".

"На данный момент нас не беспокоит глобальная пандемия", - уточнила она.

Считается, что штамм вируса, причастный к нынешней вспышке, приводит к смерти небольшой части инфицированных, но пока о смертельных случаях не сообщалось.

Большинство случаев возникло в Европе, а не в странах Центральной и Западной Африки, где вирус является эндемичным.

Как писала "Страна", в украинском Минздраве уверены, что оспа обезьян дойдет до Украины, но вспышки не будет.

Между тем вчера Билл Гейтс заявил, что человечество может ждать новая пандемия в ближайшие 20 лет с вероятностью 50%.