Основатель компании Microsoft Билл Гейтс полагает, что человечество может ждать новая пандемия в ближайшие 20 лет с вероятностью 50%.

Такое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете El Diario.

То есть, или будет, или нет.

"[Она] может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса. И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину", - считает Гейтс.

"Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно", - добавил американский предприниматель.

Основатель компании Microsoft отметил, что "человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы"

"Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы. Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы. Вот почему я подсчитал, что существует 50%-ная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата", - сказал он.



Для борьбы с пандемиями предприниматель предлагает создание "глобальной группы реагирования и мобилизации при эпидемиях", которую сравнивает с пожарными.

"То, что я предлагаю, потребовало бы увеличения бюджета Всемирной организации здравоохранения на 25%, и с этим у нас была бы команда из примерно 3 тыс. человек с разными профилями", - уточнил он.

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в первую неделю в Евросоюзе зарегистрировано 67 заболевших оспой обезьян в девяти государствах.

А в ВОЗ выяснили, что источником распространения оспы обезьян в Европе стали две гей-вечеринки в Европе.

В то же время главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что оспа обезьян дойдет и до Украины, но эпидемиологической вспышки не будет.