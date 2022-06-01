Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не уверена в том, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать.

Об этом сказано в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

По его словам, сейчас для эффективного реагирования на вспышку оспы обезьян не требуются такие же масштабные меры, какие были необходимы для борьбы с COVID-19, поскольку вирус распространяется по-другому.

"Но – и это важно – мы пока не знаем, сможем ли мы полностью сдержать его распространение. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение случаев заражения посредством четкой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода и эффективного отслеживания и мониторинга контактов", - говорится в заявлении Клюге.



Чиновник ВОЗ пояснил, что распространение вируса произошло на фоне отмены ограничений на поездки, введенных ранее из-за коронавируса. Клюге добавил, что вероятность дальнейшего распространения инфекции в Европе и других странах в течение лета высока.

"В ближайшие месяцы многие из десятков запланированных фестивалей и крупных вечеринок обеспечат дополнительные условия, в которых может произойти усиление передачи вируса. Но мероприятия также предоставляют широкие возможности для взаимодействия с молодыми, сексуально активными и мобильными людьми в целях повышения осведомленности и усиления индивидуальной и общественной защиты", - отметил Клюге.

Ранее "Страна" писала, что в украинском Минздраве уверены, что оспа обезьян дойдет до Украины, но вспышки не будет.

Также мы приводили заявление ВОЗ о том, что вспышка обезьяньей оспы вряд ли угрожает перерасти в пандемию.