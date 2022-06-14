Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус созывает на следующей неделе Комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить, представляет ли чрезвычайную ситуацию вспышка оспы обезьян, которая распространилась уже по всему миру.

"Это самый высокий уровень предупреждения, выпущенный агентством ООН, который в настоящее время распространяется только на пандемию COVID-19 и полиомиелит", - пишет агентство Reuters.

По словам главы ВОЗ, целью заседания станет оценка опасности вспышки оспы обезьян для мира. Гебрецесус отметил, что данная вспышка оспы обезьян сама по себе необычна.

"Вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство. По этой причине я решил созвать Комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными медико-санитарными правилами на следующей неделе, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию", - заявил он.

По данным ВОЗ, в этом году было зарегистрировано 1 600 подтвержденных и 1 500 предполагаемых случаев оспы обезьян и 72 случая смерти в 39 странах, включая государства, где обычно распространяется вирус.

При этом, напомним, на прошлой неделе в ВОЗ заявляли, что не видят необходимости в массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян.

Напомним также, что оспа обезьян, которая обычно проявлялась только в Африке, сейчас распространяется в Европе и Северной Америке.

Первый случай заболевания был зафиксирован в Британии 7 мая: пациент несколько недель тому назад вернулся из Нигерии. Через две недели больных оспой обезьян обнаружили в США, Канаде, Франции, Италии, Испании, Португалии, Швеции, Австралии и других странах.

Источником распространения оспы обезьян в Европе ВОЗ считает две гей-вечеринки.