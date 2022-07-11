Слухи о том, что Госдума РФ на внеочередном заседании 15 июля объявит Украине войну, не подтвердились.

Об этом сообщает российский "Коммерсант" со ссылкой на источник в понедельник, 11 июля.

Заседание будет посвящено "правительственным инициативам" и "ряду кадровых вопросов".

По данным "РИА Новости", тема внеочередного заседания - помощь экономике.

Ранее в Телеграм-канале Госдумы, анонсируя заседание, сообщали, что "необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения".

Также ранее ходили слухи о том, что Россия планирует объявить войну Украине 9 мая.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.