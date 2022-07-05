Экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко стал заместителем назначенного Россией "главы администрации" захваченной Запорожской области.

Об этом сообщил представитель "администрации" Владимир Рогов в своем Telegram.

Козенко в 2014-2016 годах был "заместителем председателя Госсовета Крыма", с 2016 по 2021 год - депутатом Госдумы.

Ещё одним замом стал Виктор Емельяненко, который во времена Януковича был первым заместителем главы Запорожской ОГА.

"Виктор Емельяненко займется вопросами политической интеграции, Андрей Козенко - экономической", - сказал Рогов.

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