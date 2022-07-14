Президент Сербии Александр Вучич дал весьма мрачный прогноз по развитию войны в Украине. Он считает, что конфликт перерастет из регионального в глобальный.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Pink TV.

"Перспектива мировой войны беспокоит меня больше всего. Я боюсь, что будет гораздо более серьезный военный конфликт, чем сейчас", - сказал Вучич.

По его словам, после того как Россия "закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре" и выйдет на линию Славянск - Краматорск - Авдеевка, Путин выступит с неким предложением к Западу.

"Если они его не примут, нас всех ждет пекло. А они его не примут", - сказал Вучич.

Он также утверждает, что нынешняя война в Украине - это "война между Западом и Россией".

"Мы должны понимать, что в разгар мировой войны все разговоры о региональной или локальной войне должны прекратиться. Весь западный мир воюет против России с помощью украинцев. Это глобальный конфликт", - заявил президент Сербии.

Напомним, война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Также в отдельном материале мы следим за событиями в Виннице, по центру которой сегодня ударила российская ракета.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.