Британия готова вступить в войну с Российской Федерацией. Однако это произойдет только в том случае, если РФ нападет на само Объединенное королевство или одно из государств - членов НАТО.

Об этом в эфире Sky News сказал командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Уигстон.

По его словам, Британия вместе с партнерами ежедневно готовятся к подобному сценарию.

"Для меня нет сомнения, что Россия – это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только в Украине, но и в Грузии до того. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания, но если наступит день, когда Россия совершит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы", - заявил военный в эфире.

Война на Украине продемонстрировала необходимость того, чтобы британские военно-воздушные силы были способны участвовать в воздушных боях, чего пилоты страны еще не делали в этом столетии, добавило издание.

Ранее мы писали, что НАТО сконцентрирована на помощи Украине оружием, а не на присоединении страны к альянсу.

Также мы сообщали об обещании Лиз Трасс обеспечить поражение Путина в Украине в случае ее избрания премьером Британии.