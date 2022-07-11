Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах главы Консервативной партии и избрания премьер-министром собирается обеспечить проигрыш РФ в войне Украине.

Об этом сама Трасс сообщила в авторской статье для Telegraph.

"Я буду бороться на выборах как консерватор и буду править как консерватор. Я возьмусь за дело в качестве премьер-министра, будь то обеспечение поражения Владимира Путина в Украине или стимулирование экономики", - пишет Трасс.

Кроме России Трасс видит Китай в качестве вызова на международной арене.

В рамках внутренней политики Трасс намерена заняться восстановлением экономики и снижением налогов.

"Я заставлю частный сектор расти быстрее, чем государственный, с долгосрочным планом по уменьшению размера государства и налогового бремени", - отметила министр.

Напомним,один из фаворитов в споре за кресло премьера от Консервативной партии министр обороны Бен Уоллес заявил, что не будет бороться за пост премьер-министра Великобритании.

Также мы писали, что экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак является наиболее популярным кандидатом на пост следующего лидера среди членов Консервативной партии. Согласно опросу Opinium для Channel 4 New, Сунак набрал 25% голосов, министр иностранных дел Лиз Трасс - 21%.