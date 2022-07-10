Одним из главных претендентов на пост нового премьер-министра Великобритании считается экс-глава минфина, 42-летний этнический индус Риши Сунак, который, собственно, и инициировал бунт в правительстве после которого Борис Джонсон был вынужден уйти в отставку.

В экспертной среде возможное назначение Сунака главой британского правительства уже называют "зрадой" для Украины. При нем, считают эксперты, Лондон продолжит поддерживать Киев, но уже не с таким энтузиазмом.

Прогнозирует, что Сунак основное внимание уделит восстановлению британской экономики и внутренним проблемам, отведя внешнюю политику на задний план. Косвенно на его отношении к украинскому вопросу могут повлиять предполагаемые российские связи его жены Акшаты Мурти, дочери "индийского Билла Гейтса", владельца миллиардной IT-компании Infosys, у которой серьезные связи с России.

"Страна" узнала, что известно о Сунаке и как его возможное назначение может повлиять на Украину.

Индуист из Пенджаба, сын врача

Сунак слывет неординарной фигурой в британской политике и одним из самых богатых представителей местного истеблишмента.

Он - старший из трех детей врача и фармацевта индийского происхождения, иммигрировавших в Великобританию (Индия - бывшая колония Британии).

Сунак родился в Саутгемптоне на юге Англии и получил частное образование в Винчестере, одной из лучших британских школ-интернатов, год обучения в которой стоит около 43 тысяч фунтов стерлингов (52 тыс. долларов). При этом во время летних каникул подрабатывал официантом.

После школы поступил в Оксфорд, где изучал философию, политику и экономику. Со своей будущей женой познакомился во время учебы на степень MBA в Стэнфордском университете, куда он попал по гранту Фулбрайта. У пары есть две дочери Кришна и Анушка.

Кстати, его предки родом из Пенджаба, индийского штата на границе с Пакистаном, где живут сикхи (сикхи и индуисты - это две разные религии). Сам Сунак - индуист.

"Оба его деда, родившиеся в Пенджабе, эмигрировали сначала в Восточную Африку, а затем в 60-х годах в Великобританию со своими семьями и устроились на административную работу. Его "нанаджи" (дедушка по материнской линии) стал членом Ордена Британской империи после десятилетий работы в налоговой службе", - рассказывает "Стране" британская журналистка Анжали Пури, которая брала интервью у Сунака.

Будучи индуистом, Сунак дал присягу стать членом парламента на Бхагавадгите - "индийской Библии". При этом он подчеркивает свою светскость.

"Что касается культурного воспитания, я бывал в храме по выходным - я индуист, - но я также бывал на игре Saints (Саутгемптон) по субботам", - говорил он в интервью.

"Британский индиец - это то, что я отмечаю в переписи, у нас есть категория для этого. Я полностью британец, это мой дом и моя страна, но мое религиозное и культурное наследие - индийское, моя жена - индуска. Я открыто говорю о том, что я индус", — заявил он.

Он отмечал, например, что не ест говядину, "и это никогда не было проблемой" (корова - священное животное в Индии).

"В Америке все иначе: там религия пронизывает политическую жизнь, а в Британии, к счастью, этого нет", - добавил Сунак, который некоторое время прожил в Штатах, владеет домом в Калифорнии и сохранил американскую грин-карту.

Кстати, у его бывшей коллеги по правительству, главы Home Office (аналог нашего МВД) Прити Пател - тоже индийские корни, ее предки по отцовской линии родом из Гуджарата, самого западного штата Индии.

Наградили креслом за поддержку брексита

За время учёбы Сунак зарекомендовал себя как отличник, а в работе - карьерист.

Он активно занимался бизнесом и запустил собственный хедж фонд, на котором сколотил приличное состояние и стал "мультимиллионером в 25 лет", как писал про него Times. Работал в инвестиционном банке Goldman Sachs, прежде чем пойти на госслужбу.

В политике Сунак относительно недавно - семь лет. Тогда он стал членом парламента от консервативной партии в Йоркшире. Позже - младшим министром в правительстве бывшего премьер-министра Терезы Мэй.

Сунак стремительно поднимался по карьерной лестнице. Например, уже в июле 2019 года его назначили главным секретарем министра финансов. Эксперты называли это "наградой" за активную поддержку Brexit. Он голосовал за сделку Мэй по выходу из ЕС, а в феврале 2020-го уже стал канцлером казначейства (аналог нашего министра финансов).

Отмечая свой первый год в казначействе, он опубликовал в Твиттере две свои фотографии: одну в детстве в школьной форме и одну в роли канцлера.

Сунак написал: "В детстве я никогда не думал, что буду на этой работе (в основном потому, что хотел быть джедаем). Это было невероятно тяжело, но спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути".

Именно Сунак стал тем министром, который первым подал в отставку после секс-скандала с экс-замглавы МИДа Кристофером Пинчером, который и стал поводом для ухода Джонсона.

При этом, судя по всему, к этому он готовился загодя. Журналисты обнаружили, что сайт, который сейчас занимается его продвижением, был создан еще в конце 2021 года.

После отставки Джонсона он официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра.

"Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну", - написал он в своем "Твиттере".

Кроме того, Сунак подчеркнул, что желает "вести страну в правильном направлении" и пообещал в ближайшее время представить своё видение будущего Великобритании.

Фанат Тэтчер и протеже финансового лобби

Многие британские СМИ именно Сунака называют фаворитом премьериады.

По данным опроса Opinium для Channel 4 News, Сунак Сунак является наиболее популярным кандидатом на пост следующего лидера среди членов Консервативной партии. Он набрал 25%, министр иностранных дел Лиз Трасс - 21%, а министр обороны Бен Уоллес - 12% (Уоллес уже отказался участвовать в борьбе за пост лидера партии).

Как сообщает Guardian, бывший сопредседатель Консервативной партии Оливер Дауден поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера.

"Риши - лучший человек, который возглавит нашу страну, и, несомненно, лучший человек, который победит лейбористов. Вот почему я поддерживаю его в качестве нашего следующего премьер-министра", – сказал он.

По словам британского политолога Эндрю Уайтхеда, возможным назначением Сунака консерваторы попытаются привлечь на свою сторону этнические меньшинства.

"Британская общественность становится более инклюзивной, то есть увеличивает степень участия всех граждан в социуме, даже несмотря на то, что она возмущена "слишком большим количеством" иммигрантов", - говорит "Стране" Уайтхед.

Союзники Сунака описывают его как "безупречного", "спокойного" и "организованного".

"Он прагматик, протеже финансового лобби, поклонник Тэтчер. При этом социально либерален. Его прозвали железным канцлером за жесткую политику казначейства. Кроме того, он очень красноречивый и убедительный, обладает харизмой. Правительству после Джонсона каким-то образом нужно найти способ остановить повышение цен на энергию и растущий дефицита торгового баланса Великобритании, падение фунта стерлингов и нивелировать опасения рецессии. И если Джонсон, как считают некоторые, акцентировал на поддержке Украины, пытаясь отвлечь внимание от экономических проблем, то финансист Сунак скорее всего будет делать ровно наоборот. Помогать Киеву продолжат, но не с таким рвением. Неясно, как будут идти поставки оружия", - сказал "Стране" британский журналист и политолог Гарри Миддлтон.

IT-бизнес жены и офис в России

Еще один момент, который обсуждают британской прессе, касается бизнеса жены Сунака Акшаты Мурти. А именно то, продолжает ли компания, в которой жена Сунака владеет долей в 400 миллионов фунтов стерлингов, продолжать свою деятельность в России. По информации Guardian, ее фирма Infosys все еще работает в Москве, несмотря на объявление о закрытии российского офиса.

Официально Мурти владеет 0,93% акций бизнеса, который был основан ее отцом, хотя он вышел на пенсию в 2014 году и больше не занимается делами.

"Есть данные, что бизнес тестя и жены Сунака десятки лет спонсировался Россией. Сунак это отрицает. Кстати, отчасти благодаря выгодной женитьбе на дочери индийского миллиардера Натаяна Мурти в 2009 году он и сделал головокружительную карьеру в британской политике, за пять лет пройдя путь от окружного депутата парламента до главы казначейства. На свадьбе с Мурти присутствовали около тысячи гостей, в том числе политики, бизнес-лидеры. После чего он был интегрирован в британскую политическую и медийную элиту в очень молодом возрасте", - говорит Миддлтон.

Сунак женат на дочери индийского миллиардера, с которой познакомился в Стэнфордском университете

Оппозиционные лейбористы заявили, что Сунак, которого часть однопартийцев обвинила в "вероломстве" и преднамеренном свержении Джонсона, должен ответить на вопросы, получает ли его семья выгоду от компании, которая остается активной в России.

"Очень важно, чтобы Сунак разъяснил, что здесь происходит и получает ли его ближайшие родственники выгоду от продолжающегося присутствия Infosys в России. У нас не может быть ситуации, когда канцлер Великобритании и его семья сохраняют экономические интересы в путинском режиме", - заявил министр теневого казначейства Тулип Сиддик.

У жены Сунака отрицают какое-либо влияние бизнеса на ее семью.

"Это вопрос для Infosys, и его следует адресовать им. Мисс Мурти является одним из многих миноритарных акционеров и не имеет никакого отношения к операционным решениям компании", - заявили в ее пресс-службе.

В Infosys же говорят, что официально уходит из России, Зотя этот процесс может занять какое-то время.

"Как вы знаете, по итогам квартала Infosys объявила о своем решении перевести услуги из России в свои глобальные центры доставки. Хотя у компании нет активных отношений с местными российскими предприятиями, у нас есть небольшая команда из менее 100 сотрудников в России, которая обслуживает некоторых наших глобальных клиентов. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с теми клиентами, на которых это повлияло, чтобы обеспечить плавный переход", - заявили в компании.

Офшорно-налоговый скандал

Звучат также обвинения, что живущая на Даунинг-стрит жена Сунака формально зарегистрирована не в Британии и сохраняет благоприятный налоговый статус, который позволят ей быть богатой, как британская королева. Состояние Мурти составляет около 350 миллионов фунтов стерлингов (420 миллионов долларов) - примерно как у Елизаветы II.

У Мурти нет британского вида на жительства, что позволяет ей не платить налоги в этой стране, ограничиваясь символической суммой.

Таким образом за долгие годы она сэкономила около 24 млн долларов, заплатив лишь пошлину за статус нерезидента в 36 тыс. долларов. Финансовая махинация всплыла весной этого года, после чего миллионерша пообещала платить налоги со своих зарубежных доходов в Великобритании. Во время скандала газета Guardian обвинила Сунака, взимающего дань с простых британцев и сокращающего собственные обязательства, в налоговом лицемерии.

Сунак связан министерским кодексом, который требует от него декларировать любые финансовые интересы, которые "имеют отношение" к его обязанностям и могут противоречить его долгу перед обществом. Министры также должны заявить о тех интересах своих близких, в том числе братьев и сестер, родителей, супругов и родственников, которые могут вызвать конфликт.

Но в декларации Сунака не упоминается никто из членов семьи, кроме его жены, и только ее владение небольшой британской компанией венчурного капитала. Например, не называется совместное предприятие с Amazon тестя Сунака, которое оценивается в 900 миллионов фунтов.

На этом фоне Сунак сталкивается с вопросами по поводу прозрачности его финансовых дел. Расследование Guardian установило, что его жена и ее семья владеют многомиллионным портфелем пакетов акций и руководящих должностей. Это состояние не заявлено в официальном реестре интересов министров.

Сунак и Мурти не ответили журналистам напрямую на запросы о комментариях об их финансовых делах. Их пресс-службы лишь заявили, что все надлежащие процедуры декларирования интересов были соблюдены, и что решения о том, что декларировать, принимались не самими министрами, а государственными служащими и независимыми советниками.

Сам Сунак замешан в офшорном скандале.

"Некоторое время Сунак работал в хедж-фондах в Лондоне. Он был партнером Детского инвестиционного фонда (TCI), где, как полагают, он заработал миллионы фунтов стерлингов на кампании, которая помогла спровоцировать финансовый кризис 2008 года. Крис Хон, основатель фонда, заплатил себе рекордные 343 миллиона фунтов стерлингов в первый год пандемии. Согласно отчетам, TCI принадлежит компании, зарегистрированной на Каймановых островах. Затем Сунак ушел, чтобы стать соучредителем собственной фирмы Theleme с первоначальным капиталом в 536 миллионов фунтов стерлингов, которая также зарегистрирована на Каймановых островах. Каймановы острова являются одним из лучших офшорных налоговых и секретных убежищ в мире. Когда инвестиции осуществляются через хедж-фонд на Кайманах, никто не может знать, откуда взялись деньги. Когда Сунак стал министром в 2019 году, он поместил инвестиции, которыми он владел за годы работы в сфере финансов, в "слепой траст", - сказал "Стране" политолог Алекс Кобхэм.

Еще один "грешок" Сунака, который припоминают его противники, - он участвовал в тех самых скандальных вечеринках на Даунинг-стрит во время ковида, которые стали одним из поводов для увольнения Бориса.

Также Сунак и его жена известны любовью к роскошному образу жизни, скупая дорогую недвижимость и брендовую одежду. Весной этого года пара переехала в дом с пятью спальнями на западе Лондона за 7 млн фунтов. У супругов есть еще два объекта недвижимости в британской столице и пентхаус в американской Санта-Монике. Общая стоимость их "квадратов" - десятки миллионов долларов.

"Дорогие костюмы и яркие аксессуары Риши Сунака могут позиционировать его как оторванного от реальности во времена двузначной инфляции. Он блистал во время Covid, когда его щедрость поддерживала на плаву семьи и бизнес (весной 2020 года правительство выделило по его инициативе на поддержку экономики от последствий пандемии 350 миллиардов фунтов стерлингов, это примерно 420 миллиардов долларов, его рейтинги выросли до небес), но недавнее повышение налогов может сыграть против него в партии. Сунак, который долгое время считался фаворитом на замену Джонсону, подвергся критике со стороны Partygate, когда он был оштрафован за нарушение закона. Остаются вопросы о налоговых делах его жены и ее статусе резидента", - говорит "Стране" журналистка Bloomberg Китти Дональдсон.