Бывший канцлер британского казначейства Риши Сунак стал первым из лидеров консервативной партии, объявившим о намерении бороться за пост премьер-министра Великобритании.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Я выдвигаю себя на пост следующего лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра. Давайте восстановим доверие, перестроим экономику и воссоединим страну", – говорится в записи.

42-летний Сунак – этнический индус из Пенджаба и британец во втором поколении. Окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, а также получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете. Основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 млрд долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса в Великобритании. Он был одним из первых министров, потребовавших отставки Бориса Джонсона.

Ранее "Страна" рассказывала, что на место Джонсона кроме Сунака могут претендовать глава МИД, министр обороны и видные британские бизнесмены: это Лиз Трасс, Надхим Захави, Саджид Джавид, Бен Уоллес, Пенни Мордаунт, Джереми Хант и Том Тугендхат.

Мы также сообщали, что Бен Уоллес рассматривает возможность выдвижения в лидеры консервативной партии после ухода Джонсона.