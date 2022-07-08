Сеть украинских супермаркетов "Сильпо" сменила аватарку в социальных сетях в знак солидарности с Борисом Джонсоном, который сегодня ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

Соответствующее сообщение об изменении фото профиля опубликовано на Facebook-странице сети Сильпо.

Новую аватарку сети супермаркетов украшает узнаваемая всеми прическа Бориса Джонсона.

Пользователи в комментариях также выразили поддержку британскому премьер-министру.

Напомним, в Украине Борис Джонсон очень популярен. Так, сегодня Владимир Зеленский сообщил пока еще премьер-министру Великобритании, что все украинцы грустят из-за его отставки.

Кроме того, британского премьера Джонсона в Украине переименовали в "Бориса Чуприну" и присвоили ему звание казака.

А в киевском кафе продают яблочное пирожное под названием "Борис Джонсонюк".

В свою очередь, после отставки Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому продолжение поддержки Украины от Британии, в частности поставку вооружений столько, сколько это потребуется.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как отставка премьера Британии отразится на мире и Украине.