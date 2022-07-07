Президент Владимир Зеленский сообщил пока еще премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что все украинцы грустят из-за его отставки.

Об этом говорится в сообщение на официальном Telegram-канале украинского президента.

"Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь с первых дней войны. Отдельно благодарю за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене" - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также выразил уверенность, что поддержка Великобритании сохранится и она останется крепким союзником Украины.

Напомним, что 7 июля Борис Джонсон покинул пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.

Отставке предшествовал секс-скандал с бывшим замглавой британского МИД, которого Джонсон продвигал по службе.

После отставки Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому продолжение поддержки Украины от Британии, в частности поставку вооружений столько, сколько это потребуется.