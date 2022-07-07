В то время как в Украине политики не жалеют слов благодарности Джонсону, британская пресса прощается с ним без сожаления и критикует без пощады.

Британский The Economist поместил на обложку "летающего" Бориса Джонсона.

Материал о его отставке озаглавили красноречиво - "клоунопад" (Clownfall).

Авторы пишут, что "Джонсона погубила собственная нечестность", что может подтолкнуть к ложному выводу, что простой смены руководства будет достаточно, чтобы вернуть Британию в нужное русло.

"Если бы только. Хотя отпечатки пальцев мистера Джонсона повсюду в сегодняшнем беспорядке, проблемы кроются не только в одном человеке. Если правящая Консервативная партия не наберется мужества, чтобы противостоять этому факту, многие социальные и экономические трудности Великобритании будут только усугубляться", - пишет The Economist.

Как отмечает издание, "до самого конца Джонсон отчаянно цеплялся за власть, утверждая, что он получил прямой мандат от народа. Это всегда было чепухой: его легитимность исходила от парламента. Подобно бывшему президенту Америки Дональду Трампу, чем больше он держался, тем больше он лишал себя права занимать посты. В своем уходе, как и в правительстве, г-н Джонсон продемонстрировал бессмысленное пренебрежение интересами своей партии и нации.

В результате яркие моменты в его послужном списке, такие как закупка вакцины против covid-19 и поддержка Украины, затмили скандалы в других местах. За разворачивающейся драмой была пустота там, где должно было быть видение. Кризисы не отвлекали правительство от дел: они становились делом правительства. По мере роста скандалов росла и ложь. В конце концов, больше ничего не осталось".

Мы подробно писали, почему на Западе недолюбливают Джонсона, в своем Telegram-канале.

Ранее журналист CNN призвал "не одурачиваться поддержкой Украины Джонсоном".

Также "Страна" разбиралась, к чему приведет ситуация вокруг скандала в Великобритании.