Объявивший о своей отставке Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что даже после его ухода Великобритания продолжит поддерживать Украину.

Об этом сообщила канцелярия на Даунинг-стрит, 10 по итогам переговоров представителей двух стран.

Также Борис Джонсон заверил Владимира Зеленского, что Британия продолжит поставлять Киеву необходимое оружие.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит поставлять необходимую оборонительную помощь так долго, как это необходимо", — говорится в сообщении канцелярии.

Напомним, что 7 июля, после предшествовавшему этому скандала, Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии. Хотя ранее он заявлял, что не хочет уходить, чтобы лично провести страну через тяжелые времена и что он опасается нестабильности, которая может последовать за его отставкой.

После этого Владимир Зеленский заявил, что Борис Джонсон - это настоящий друг Украины, а его отставка с должности премьер-министра не изменит политику Великобритании по отношению к нашей стране.