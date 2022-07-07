Борису Джонсону, который пообещал поддерживать Украину даже после отставки, не стоит задерживаться ни одной лишней минуты на Даунинг-стрит ради блага страны.

Такое заявление сделал его предшественник, бывший премьер-министр Британии Джон Мейджор, сообщает ВВС.



"Предложение позволить премьер-министру оставаться в офисе еще три месяца при полной утрате поддержки со стороны кабинета, правительства и парламентской фракции его партии – немудрое и вряд ли выполнимое", - сказал Мейджор.



"Для общего благополучия страны, утратив доверие Палаты общин, он не должен задерживаться в офисе дольше, чем это необходимо для плавной передачи власти", - считает экс-премьер.

Ранее появились сообщения, что рассматривается вариант, когда Борис Джонсон останется премьером до осенних перевыборов руководства правящей Консервативной партии.

"Страна" подробно рассказывала об отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании и о том, что это значит для Украины.

Также мы писали, что британская пресса раскритиковала Бориса Джонсона после его отставки.

Кроме того, "Страна" публиковала список из восьми претендентов на пост премьер-министра Великобритании после отставки Бориса Джонсона.