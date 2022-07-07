Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность выдвижения в лидеры консервативной партии после ухода Бориса Джонсона.

Об этом сообщает Sky News.

Также издание приводит комментарий председателя Комитета юстиции Роберта Нила, который сказал, что рад отставке Бориса Джонсона и считает, что временно исполняющим обязанности премьер-министра должен стать бывший министр иностранных дел Доминик Рааб.

Ранее "Страна" рассказывала, что на место премьер-министра Британии Бориса Джонсона в случае его отставки могут претендовать глава МИД, министр обороны и видные британские бизнесмены. Возможных преемников Джонсона назвали в Bloomberg. Это Лиз Трасс, Надхим Захави, Риши Сунак, Саджид Джавид, Бен Уоллес, Пенни Мордаунт, Джереми Хант и Том Тугендхат.

Между тем уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании может повлиять на ситуацию в мире и в Украине. "Страна" спросила британских экспертов и журналистов, каковы могут быть последствия отставки популярного в Украине, но растерявшего поддержку на родине "Джонсонюка".