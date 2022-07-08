Будущая отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании живо обсуждается в Украине. И это обсуждение самому Джонсону понравилось бы.

Ему говорят слова благодарности и жалеют о его уходе, что в корне отличается от критических - в большинстве своем - оценок в британском истеблишменте и прессе.

Последняя вообще не оставила камня на камне от главы правительства Ее Величества.

"Страна" поговорила о Джонсоне с украинскими политиками, спросив и о том, как смена премьера в Лондоне отразится на его отношениях с Киевом.

Похвала Борису

Международная новость №1 сегодня и вчера во всем мире и в Украине тоже - согласие Бориса Джонсона покинуть премьерский пост. При этом реакция Киева, должно быть, пришлась по душе Джонсону, которого британская (особенно либеральная) пресса сейчас сильно полощет.

Вскоре после пресс-конференции премьер-министра Великобритании с ним созвонился президент Владимир Зеленский.

"Все мы с грустью восприняли эту новость (об уходе - Ред.) Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам", - цитирует Зеленского официальное сообщение на сайте украинского президента.

Зе выразил премьер-министру "искреннюю благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку" Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также за "лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене".

"Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – подчеркнул Зеленский в разговоре с Джонсоном, который дважды приезжал в Украину после 24 февраля.

Как передает британская сторона, Джонсон также подтвердил неизменность позиций Лондона в отношении Киева, в частности в вопросе поставок вооружений.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит поставлять необходимую оборонительную помощь [Украине] так долго, как это необходимо", - говорится в сообщении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Украинские политики рассыпались в похвалах к Джонсону, уходящему в отставку, фото: president.gov.ua

Украинские политики, с которыми пообщалась "Страна" о Джонсоне, также отзывались с сожалением об его будущей отставке.

"Да, жаль, что Борис уходит. Для Украины он сделал реально очень много, значительная часть этого даже не выходила в публичную плоскость. Я слышал от других и сам был свидетелем, что Джонсон на встречах, на которых поднимались вопросы Украины, был "мотором" решений, задавал планку лидерам свободного мира, подталкивая к нужным шагам", - комментирует "Стране" народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который входит в парламентскую группу дружбы с Великобританией.

В бой с Уоллесом

И вот сейчас Джонсон заверяет в продолжении помощи Украине при любом другом премьере, однако среди депутатов звучат осторожные опасения, что отношение Лондона к нашим нуждам может начать меняться.

Есть, конечно, те, кто уверен: поддержка Киева точно не уменьшится.

"У меня как раз в день заявления Джонсона был разговор с представителями, скажем так, консервативного крыла американской политики, к которому подключились люди, работающие с партией тори. И одни, и другие уверяли, что снижения поддержки с британской стороны не будет. Украина действительно вплетена в национальную политику Великобритании, в чем я сама убедилась в ходе наших депутатских поездок в эту страну", - утверждает народный депутат Мария Мезенцева ("Слуга народа"), которая также входит в группу дружбы с Великобританией и возглавляет постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Я уверена, что кто бы ни был у руля британского правительства, он будет поддерживать борьбу украинского народа с агрессором", - комментирует "Стране" лидер партии "Голос" и народный депутат от этой политсилы Кира Рудык, входящая в группу дружбы.

Депутат Гончаренко - один из тех, кто с осторожностью допускает перемены.

"Курс Великобритании на сдерживание России и поддержку Украины, конечно, не изменится. Но от личности (премьер-министра - Ред.) зависит, насколько активен будет Лондон в отношении Украины. Джонсон был сгустком энергии, однако он уходит. В общем плохо быть не может, но чуть-чуть хуже - вполне", - полагает парламентарий.

Кого консерваторы выберут на замену Джонсону своим новым лидером и, соответственно, главой правительства, ждать вряд ли придется долго.

Как показало исследование YouGov среди рядовых тори, фаворитом считается министр обороны Бен Уоллес.

Bloomberg внес в список возможных преемников также главу британского МИД Лиз Трасс, нового министра финансов Надхима Захави и бывшего - Риши Сунака, экс-министра здравоохранения Саджида Джавида, бывшего главу Минобороны Пенни Мордаунт, которая по другим опросам лишь с небольшим отрывом заняла второе место после Уоллеса, бывшего министра здравоохранения и иностранных дел Джереми Ханта, Тома Тугендхата, возглавляющего спецкомитет парламента по иностранным делам.

Собеседник среди членов парламентской группы дружбы с Великобританией выделяет в этом перечне Уоллеса.

"Поддержка Украины - это скорее история Уоллеса, а не Джонсона, который, конечно, был лицом британской помощи. Бен - "ценностный" человек, который твердо уверен в правильности курса, взятого Лондоном в отношении Киева и Москвы. Поэтому нам на руку, если он сохранит свою позиции в правительстве или вообще его возглавит. Уоллес постарается сохранить внимание мира и самой Британии к украинской тематике, что и в его интересах. Мы же сможем в таком случае играть на скрытом соперничестве британцев с американцами. Бывало такое, что, когда Лондон начинал что-то долго думать над какой-то нашей просьбой, ему говорили: раз вы не можете, мы обратимся к Вашингтону. И все сразу решалось", - говорит депутат, попросивший об анонимности.

Однако у Великобритании сейчас накопилось много внутренних проблем - например, рост цен, на чем, возможно, захочет сосредоточиться новый глава правительства. "Это будет уводить его внимание от Украины, конечно", - спрогнозировал собеседник.

"Уоллес в отношениях с Украиной делает гораздо больше, чем вроде бы должен, исходя из своей должности. Он, например, контактирует с другими странами, помогая разрешить нам уйму логистических, юридических и прочих проблем в деле получения оружия. Думаю, активное участие его в украинском кейсе - действительно его козырная карта во внутренних делах", - комментирует народный депутат Гончаренко "Стране".

Впрочем, кто бы ни выиграл внутрипартийную гонку, он будет учитывать фактор Джонсона в политике, который несомненно будет играть свою роль. И дифирамбы премьеру из Киева - конечно, это тоже знак, что расчет на Джонсона остается.

"Я уверена, что нельзя вычеркивать эту фигуру с политической площадки. Джонсон для нас играет такую же важную роль. И не только потому, что он пока еще остается в резиденции на Даунинг-стрит, 10. Я верю, что, подобно тому, как Черчилль заявлял о перспективах проекта "Соединенных штатах Европы", президент Зеленский и Джонсон объявят о новой системе коллективной безопасности в Европе", - говорит нардеп Мезенцева (СН).

Британские сомнения

Впрочем, в самой Британии к наследию Джонсона относятся по иному. И не факт, что все его начинания будут продолжены в полном объеме.

"У Украины есть все основания опасаться последствий падения Бориса. Премьер-министр оказал больше поддержки Киеву, чем все остальные, а США оказались неспособны выполнять свою традиционную руководящую роль в западном альянсе из-за постоянных оплошностей Байдена. В то время как именно Джонсон "подставлял шею".

В украинском вопросе он показал свои лидерские качества, продемонстрировал готовность пойти на риск. Мы не знаем, был бы сейчас жив Зеленский, если бы не тысячи единиц противотанкового оружия NLAW, которые Великобритания отправила Украине.

Поддержка, которую Джонсон получал от министра обороны Бена Уоллеса и главы британского МИД Лиз Трасс, предполагает, что даже без руководства нынешнего премьер-министра Лондон продолжит играть заметную роль в украинском кризисе. Однако преемник Джонсона может не иметь такой склонности к риску или готовности делать все возможное ради Киева", - говорит Кон Кафлин, политолог, обозреватель The Telegraph.

"Единственная зарубежная столица, которой будет очень не хватать Джонсона, - это Киев. Среди западных правительств Великобритания во главе со своим премьер-министром была одной из тех, кто поддерживал Украину, как в дипломатическом, так и в военном смысле. В последние недели Джонсон обычно выглядел более счастливым в Украине, чем в Великобритании. Но активная помощь Великобритании Украине демонстрирует межпартийный консенсус ведомств, который почти наверняка сохранится, кто бы ни стал следующим премьер-министром.

Тем не менее это не означает, что выбор следующего премьер-министра Великобритании не имеет отношения к войне в Украине. Наоборот, тот, кто заменит Джонсона на Даунинг-стрит, вступит прямо в самую опасную геополитическую катастрофу после окончания холодного конфликта.

Следующему британскому премьеру понадобятся спокойствие, твердость суждений, способность строить отношения с союзниками и понимание связанных с этим опасностей. Это качества, которые раньше не принимались во внимание премьер-министра Великобритании. Но, говоря о претендентах, которые уже борются за место Джонсона, трудно быть оптимистом в том, что его преемник справится с этой проблемой", - считает Гидеон Рахман, журналист Financial Times.

"С одной стороны, преемники Джонсона продолжат поддержку Киева. Хотя, конечно, зависит, кто сменит Бориса. Если глава МИДа Лиз Трасс или министр обороны Бен Уоллес, то они будут вести прежнюю внешнюю политику, помогая Киеву и противостоя Москве. А вот если к власти придет, например, ушедший в отставку министр финансов Риши Сунак (который во многом педалировал уход Джонсона), то не все так однозначно. И вопрос в том, какова будет степень поддержки Киева и хватит ли ее для победы Украины. Есть мнение, что новый премьер сосредоточится на внутренних проблемах, а внешняя политика чуть отодвинется на задний план", - говорит "Стране" журналист Нейл Кобден.

Источник в дипломатических кругах считает, что внешняя политика Британии, в том числе и в отношении Украины, напрямую зависит от того, какую концептуально политику будет проводить новое правительство.

"Оно может попытаться продолжить след в след политику Джонсона - дальнейшее дистанцирование от ЕС, попытка возродить имперское величие Британии, что подразумевает активную политику страны в разных частях света. В первую очередь - в Украине. Но вполне вероятен и другой вариант - новый премьер вернется в русло политики, которую определяет Вашингтон в лице нынешней администрации Байдена. Для последней сейчас одна из основных задача - укрепление связей с ЕС. А это подразумевает как минимум отказ от идеи Джонсона формировать в Восточной Европе какие-то альтернативные объединения вроде союза Британии, Польши и Украины. Да и активность британцев во внешней политике по другим направлениям будет американцами ограничиваться исходя из их понимания целесообразности. В том числе это касается и украинского направления, по которому Лондон, при таком сценарии, будет двигаться в фарватере Вашингтона, а не пытаться как-то выделиться. Также, если развитие событий пойдет по этому пути, в какой-то перспективе Байден может попытаться побудить британское правительство начать процесс возврата в Евросоюз, что способно вызвать мощнейший внутриполитический кризис, при котором Британии будет уже точно не до Украины", - говорит "Стране" источник.