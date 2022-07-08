Экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак является наиболее популярным кандидатом на пост следующего лидера среди членов консервативной партии.

Такие результаты показал опрос Opinium для Channel 4 News, сообщает The Guardian.

Согласно опросу, Сунак набрал 25% голосов, министр иностранных дел Лиз Трасс - 21%, а министр обороны Бен Уоллес - 12%.

Также The Guardian сообщает, что бывший сопредседатель консервативной партии Оливер Дауден поддержал кандидатуру Риши Сунака на пост лидера.

"Риши - лучший человек, который возглавит нашу страну, и, несомненно, лучший человек, который победит лейбористов. Вот почему я поддерживаю его в качестве нашего следующего премьер-министра", – сказал он.

Ранее "Страна" рассказывала, что Сунак объявил, что будет бороться за кресло премьера.

"Я выдвигаю себя на пост следующего лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра. Давайте восстановим доверие, перестроим экономику и воссоединим страну", – написал он в Твиттере.

Также мы сообщали, что на место Бориса Джонсона кроме Сунака могут претендовать глава МИД, министр обороны и видные британские бизнесмены. Это Лиз Трасс, Надхим Захави, Саджид Джавид, Бен Уоллес, Пенни Мордаунт, Джереми Хант и Том Тугендхат.