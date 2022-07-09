В интернете появился сайт кампании в поддержку избрания Риши Сунака премьер-министром Великобритании.

Политический обозреватель ITV News Роберт Пестон обратил внимание на то, что сайт зарегистрирован 23 декабря 2021 года – то есть за шесть с лишним месяцев до отставки Бориса Джонсона.

Ранее "Страна" рассказывала, что на место Джонсона кроме Сунака могут претендовать глава МИД, министр обороны и видные британские бизнесмены: Лиз Трасс, Надхим Захави, Саджид Джавид, Бен Уоллес, Пенни Мордаунт, Джереми Хант и Том Тугендхат.

Бывший канцлер британского казначейства Сунак стал первым из лидеров консервативной партии, объявившим о намерении бороться за пост премьер-министра Великобритании.

"Я выдвигаю себя на пост следующего лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра. Давайте восстановим доверие, перестроим экономику и воссоединим страну", – написал он в своем Твиттере 8 июля.

Также мы сообщали, что Сунак является наиболее популярным кандидатом на пост следующего лидера среди членов консервативной партии. Такие результаты показал опрос Opinium для Channel 4 News. Согласно опросу, Сунак набрал 25% голосов, министр иностранных дел Лиз Трасс - 21%, а министр обороны Бен Уоллес - 12%.