Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра и главы правящей Консервативной партии.

Об этом министр заявила в воскресенье, 10 июля, пишет издание The Telegraph.

"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", - написала Трасс в статье для издания.

Кроме того, Элизабет Трасс пообещала начать снижать налоги "с первого дня" своего премьерства.

Напомним, главный фаворит в споре за кресло премьера от Консервативной партии министр обороны Бен Уоллес не будет бороться за пост премьер-министра Великобритании.

Мы писали, что в настоящее время экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак является наиболее популярным кандидатом на пост следующего лидера среди членов Консервативной партии. Согласно опросу Opinium для Channel 4 New, Сунак набрал 25% голосов, министр иностранных дел Лиз Трасс - 21%.

Кроме того, Риши Сунак стал первым из лидеров Консервативной партии, объявившим о намерении бороться за пост премьер-министра Великобритании.

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