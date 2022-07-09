Министр обороны Бен Уоллес не будет бороться за пост премьер-министра Великобритании.

Об этом он написал в Твиттере, поблагодарив всех, кто выразил ему поддержку.

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и членам более широкого круга, которые пообещали меня поддержать", - написал Уоллес.

Отметим, что именно он считался главным фаворитом в споре за кресло премьера от Консервативной партии. Теперь победу сулят экс-министру финансов Риши Сунаку.

Сейчас экс-канцлер казначейства Великобритании Сунак является наиболее популярным кандидатом на пост следующего лидера среди членов Консервативной партии. Согласно опросу Opinium для Channel 4 New, Сунак набрал 25% голосов, министр иностранных дел Лиз Трасс - 21%.

В интернете даже появился сайт кампании в поддержку избрания Риши Сунака премьер-министром Великобритании.

Политический обозреватель ITV News Роберт Пестон обратил внимание на то, что сайт зарегистрирован 23 декабря 2021 года – то есть за шесть с лишним месяцев до отставки Бориса Джонсона.

Кроме того, "Страна" поговорила о Джонсоне с украинскими политиками, спросив и о том, как смена премьера в Лондоне отразится на его отношениях с Киевом.