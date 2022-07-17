Почти половина опрошенных немцев считают, что санкции против России больше вредят их стране, чем РФ. Только 12% полагают, что России наносится больший ущерб. Таковы результаты соцопроса Института изучения общественного мнения (INSA).



Последствиями санкций немцы видят рецессию и повышение безработицы (74%), дальнейший рост цен (83%), пишет Bild.



Однако у немецких политиков другие данные.

Министр экономики Федеративной республики Германия Роберт Хабек заверяет, что российский ВВП уменьшится в этом году на 10%, инфляция уже сейчас достигла 17%, а производство продукции промышленности упало на 8%. Лидер партии "Союз 90-х/Зелёные" Омид Нурипур уверен, что "наши санкции сильно вредят военной экономике Путина".

Ранее "Страна" писала, что Еврокомиссия предложила проект седьмого пакета санкций против РФ. Туда вошел запрет на импорт золота.

Также мы рассказывали, что власти Германии считают, что страна не сможет перезимовать на существующих в стране запасах голубого топлива без поставок газа из Российской Федерации, которые оказались под угрозой после остановки "Северного потока - 1".